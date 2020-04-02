Курс валют на 2 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки
2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,65 - 27,71 гривни;
Евро - 30,27 - 30,33 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,44 - 28,00 гривни. Евро покупают по 29,71 гривни, продают по 30,55 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,84 гривни, евро - 29,86 - 30,08 гривни.
Напомним:
Официальный курс гривни ослаб на 12 копеек, установившись на 2 апреля на уровне 27,75 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару 1 апреля на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69.
Экономическая правда
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