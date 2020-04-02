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Курс валют на 2 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

Четверг, 2 апреля 2020, 10:58
 

2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,65 - 27,71 гривни;

Евро - 30,27 - 30,33 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,44 - 28,00 гривни. Евро покупают по 29,71 гривни, продают по 30,55 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,84 гривни, евро - 29,86 - 30,08 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривни ослаб на 12 копеек, установившись на 2 апреля на уровне 27,75 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару 1 апреля на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69.

Экономическая правда

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