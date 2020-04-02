Гривна на закрытии межбанка укрепилась

2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,42 - 27,48 гривни;

Евро - 29,75 - 29,81 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,38 - 27,85 гривни. Евро покупают по 29,60 гривни, продают по 30,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,47 - 27,65 гривни, евро - 29,58 - 29,66 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,46 - 27,64 гривни, евро - 29,67 - 29,98 гривни.

Напомним:

2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69 гривни за доллар.

Официальный курс гривни ослаб на 12 копеек, установившись на 2 апреля на уровне 27,75 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару 1 апреля на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69.

Экономическая правда