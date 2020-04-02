Официальный курс: гривня начинает отыгрывать утерянное
Нацбанк укрепио официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 3 апреля на уровне 27,59 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни (на 2 апреля - 30,32 гривни).
Напомним:
2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.
2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69 гривни за доллар.
Официальный курс гривни ослаб на 12 копеек, установившись на 2 апреля на уровне 27,75 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару 1 апреля на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69.
Экономическая правда
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