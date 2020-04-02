Официальный курс: гривня начинает отыгрывать утерянное

Нацбанк укрепио официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 3 апреля на уровне 27,59 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни (на 2 апреля - 30,32 гривни).

Напомним:

2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.

2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69 гривни за доллар.

Официальный курс гривни ослаб на 12 копеек, установившись на 2 апреля на уровне 27,75 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару 1 апреля на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69.

Экономическая правда