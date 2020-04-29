Закрытие межбанка: гривня укрепилась

29 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,93 - 26,96 гривни;

Евро - 29,25 - 29,27 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,95 - 27,21 гривни. Евро покупают по 29,04 гривни, продают по 29,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,05 - 27,30 гривни, евро - 29,12 - 29,26 гривни.

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Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 29 апреля на уровне 27,04 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни за евро (на 27 апреля - 29,41 гривни).

29 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

28 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

28 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.

Экономическая правда