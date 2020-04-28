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Официальный курс гривни продолжает укрепляться

Вторник, 28 апреля 2020, 19:10
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 29 апреля на уровне 27,04 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни за евро (на 27 апреля - 29,41 гривни).

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Напомним:

28 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

28 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.

Экономическая правда

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