Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

28 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,00 - 27,03 гривни;

Евро - 29,27 - 29,30 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00 - 27,31 гривни. Евро покупают по 29,02 гривни, продают по 29,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,19 - 27,21 гривни, евро - 29,17 - 29,33 гривни.

Напомним:

28 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.

Официальный курс гривни укрепился на 4 копейки, установившись на 28 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.

Экономическая правда