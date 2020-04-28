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Курс валют на 28 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 28 апреля 2020, 10:54
 

28 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,07 - 27,10 гривни;

Евро - 29,30 - 29,33 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,02 - 27,34 гривни. Евро покупают по 29,02 гривни, продают по 29,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,19 - 27,26 гривни, евро - 29,26 - 29,36 гривни.

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Напомним:

Официальный курс гривни укрепился на 4 копейки, установившись на 28 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11.

Экономическая правда

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