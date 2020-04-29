Рада может ограничить срок работы "внеконкурсных" госслужащих
Депутаты предлагают сократить срок работы предназначенных вне конкурса госслужащих.
Об этом говорится в изменениях в Налоговый кодекс, которые есть в распоряжении ЭП.
По информации издания завтра Верховная Рада планирует их рассмотреть.
На данный момент проект закона зарегистрирован в парламенте, но пока не обнародован.
13 апреля депутаты внесли изменения в закон о госбюджете и изменили подход к назначению госслужащих. Новые правила предусматривают, что на время карантина и еще месяц после его окончания госслужащие могут назначаться на контрактной основе после проведения собеседования.
Объявления полноценного конкурса необязательно.
"Сейчас закон выписан так, что назначенные на внеконкурсной основе госслужащие могут находиться в должности пока не будет проведен новый конкурс и не будет избран новый человек. По-факту - это может длиться неизвестно сколько. Ни для кого не секрет, что конкурсы могут блокироваться, либо просто не объявлять", - сказал в комментарии ЭП первый заместитель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Помимо прочего, депутаты предлагают ускорить сроки объявления конкурсов. Так, если должностное лицо избрано вне конкурса, то правительство должно объявить конкурс в течение двух недель, а не двух месяцев, как предусмотрено сейчас.
Депутаты также предлагают установить конкретный срок, в течение которого "внеконкурсный" чиновник может занимать свою должность.
"Предельный срок пребывания лица на указанной должности государственной службы составляет не более одного месяца после отмены карантина", - говорится в законопроекте изменений в Налоговый кодекс.
Также депутаты предлагают отменить возможность для внеконкурсных назначений в течение месяца после окончания карантина.
"Это создает предпосылки для затягивания проведения прозрачных конкурсов", - сообщается в сопроводительных документах к законопроекту.
Напомним:
26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.
В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.
Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.
Галина Калачова, ЭП
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