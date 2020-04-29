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Курс валют на 29 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 29 апреля 2020, 10:58
 

29 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,99 - 27,02 гривни;

Евро - 29,32 - 29,35 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,97 - 27,24 гривни. Евро покупают по 29,06 гривни, продают по 29,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,10 - 27,16 гривни, евро - 29,17 - 29,29 гривни.

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Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 29 апреля на уровне 27,04 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни за евро (на 27 апреля - 29,41 гривни).

28 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

28 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.

Экономическая правда

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