Межбанковский день: "карантин" импортеров уменьшил спрос на доллар

28 апреля предложение на валютном рынке превышало спрос, и за день доллар подешевел с 27,06/27,10 гривен до 27,005-27,035 до конца сессии. НБУ выкупил в резервы 20 миллионе долларов по цене не выше 27,05 гривен.

Как сообщает Finance.ua работающая даже в карантин часть экспортеров вынуждена продавать практически всю валютную выручку, поскольку оборотных средств в гривне им не хватает, а государство не спешит рассчитываться с ними за возмещение НДС.

Наблюдается небольшой спрос на валюту, т.к большинство импортеров на карантине, что и снижает их потребность в закрытии контрактов на отчетную дату.

С одной стороны - это хорошо с точки зрения сальдо торгового баланса и курса гривны, мы меньше тратим валюты и больше покупаем отечественной продукции или не покупаем этих товаров совсем.

С другой стороны, бюджет получает от торговли все меньше налогов, многие компании, завязанные на импорте, отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск или просто их освободили, что сказывается на рынке труда и увеличивает социальную напряженность.

Застой на межбанке и ситуативное укрепление гривны при таком рынке нельзя назвать совсем позитивным событием.

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Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 29 апреля на уровне 27,04 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни за евро (на 27 апреля - 29,41 гривни).

28 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

28 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.

Экономическая правда