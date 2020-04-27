Комитет предложил Раде принять "антиколомойский" закон: кто проголосовал против

Финансовый комитет ВР рассмотрел более 16 тісяч поправок к "антиколомойскому законопроекту" и предложил ВР принять закон - за это решение проголосовали 18 из 32 депутатов.

Как сообщает "Центр противодействия коррупции", "за" голосовали депутаты от "Голоса", "Европейской солидарности" и большинство народных депутатов от "Слуги Народа".

"Против" проголосовали трое: Василевская-Смаглюк (Слуга народа), Палица (За Будущее) и Николаенко (Батькивщина). Воздержались двое: Воронько и Кинзбурская (оба из Слуги народа).

"Не голосовали или отсутствуют: Дубинский (Слуга Народу), Герега (За Будущее), Абрамович (ОПЗЖ), Козак (ОПЗЖ), Солод (ОПЗЖ), Кулинич (Доверие), Леонов (Слуга Народа), Ляшенко (Слуга Народа), Репина (Слуга Народа) ", - сообщили в ЦПК.

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Напомним:

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений свой регламент. Закон закрепляет особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с избыточным количеством поправок, которая позволит сократить время рассмотрения поправок в зале.

Экономическая правда