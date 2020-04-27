В НБУ поддержали одобренную нардепами редакцию "антиколомойского" законопроекта

В Нацбанке поддержали рассмотрение финансовым Комитетом ВР 16 тысяч правок к банковскому законопроекту и надеются на быстрое рассмотрение проекта в Раде.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Надеемся на скорейшее рассмотрение законопроекта в Верховной Раде. От его принятия зависит не только здоровье банковского сектора, но и в целом финансовой системы Украины", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что закон позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка.

"Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Ликвидация банка продолжится при любых условиях, а суды не смогут собой подменять Национальный банк", - подчеркнули в НБУ.

Кроме этого, владельцам обанкротившихся банков предоставят возможность защитить свои права.

В частности, в законе определены предпосылки и процедуру получения компенсации. Владелец банка может обратиться в суд, и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб.

Для того, чтобы процесс был справедливым - будет арбитр в виде международной аудиторской фирмы, которая будет отвечать за правильность расчетов компенсации.

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Напомним:

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений свой регламент. Закон закрепляет особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с избыточным количеством поправок, которая позволит сократить время рассмотрения поправок в зале.

Экономическая правда