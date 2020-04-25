Кабмин отсрочил до 1 мая введение пошлин на электроэнергию и уголь из России

Кабинет министров отсрочил до 1 мая введение 65% пошлины на на электроэнергию и уголь из России, ограничения правительство планировало ввести с 15 апреля.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №624.

Согласно постановлению, пошлина не распространяется на импорт антрацита, битуминозного, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности.

Напоминаем:

18 марта Кабинет министров принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из РФ электроэнергии и всех типов угля.

В феврале президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии.

Ранее Минэкоэнерго предлагало ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года вступили в силу поправки в закон "О рынке электроэнергии" №330-IX (проект №2233), предусматривающие, в частности, запрет импорта по двусторонним договорам (ДД) электрической энергии из РФ.

Новый закон также дает энергорегулятору возможность до конца 2020 года ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, не являющимися членами Энергосообщества, а также возможность для подобных стран отменять результаты годового (на 2020 год) аукциона.