Дешевая нефть "обнулит" Фонд благосостояния РФ за 2 года - Deutsche Bank

Российский Фонд национального благосостояния может быть исчерпан чуть более чем за два года при цене российской нефти Urals 15 долларов за баррель. Такую оценку предложили экономисты Deutsche Bank в новом отчете.

Об этом сообщает РБК.

"При Urals по 15 долл этих средств (ФНБ - ред.) будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить 30 долл", — пишут аналитики.

По их подсчетам, текущий размер ФНБ составляет около 120 миллиардов долларов или около 9 триллионов рублей.

На этой неделе российская нефть Urals подешевела до 12 долл.

Напомним:

Через несколько недель резервуары для хранения сырья могут быть заполнены, а котировки нефти могут упасть до минус 100 долларов.

Цены на нефть начали восстанавливаться - фьючерсы на нефть марки Brent, которые накануне упали до 15,98 долларов за баррель, выросли на 10,76% до 21,41 доллара за баррель (по состоянию на 17:45 по Киеву).

Подробнее читайте в статье: Минус 37 долларов за баррель: что происходит с рынком нефти

Читайте также: Цены на нефть обвалились и даже были отрицательными: что это меняет для потребителей