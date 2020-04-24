"Антиколомойский" законопроект: Глава Комитета рассказал, когда завершат рассмотрение поправок

Финансовый комитет Верховной Рады может завершить рассмотрение поправок в "антиколомойский" законопроект в первой половине понедельника, 27 апреля, а в зале ВР проект могут рассмотреть в перспективе одного-двух недель.

Об этом заявил глава комитета Данил Гетманцев, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам осталось с десяток голосований по этому законопроекту в понедельник в 10 утра. И думаю, что мы уже к обеду понедельника сможем принять решение в целом за этим законопроектом и рекомендовать Верховной Раде принять его во втором чтении и в целом", - сказал Гетманцев.

Напомним:

Финансовый комитет прошел 94% поправок к банковскому законопроекту и остановился на 15 631 правке - рассматривать поправки продолжат 27 апреля.

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Комитет рассматривает "антиколомойские" правки с 21 апреля.

Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Более 16 тысяч правок, которые подали к законопроекту, возвели в одну таблицу.

После этого на подкомитете по вопросам финансов все поправки к законопроекту разбили на 63 абзацы. Раде будут предлагать проголосовать за каждый абзац, а не каждую правку.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.