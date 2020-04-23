Рассмотрение "антиколомойских" поправок Комитетом: осталось только 8 абзацев
Финансовый комитет прошел 94% поправок к банковскому законопроекту и остановился на 15 631 правке - рассматривать поправки продолжат 27 апреля.
Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Комитета Ярослав Железняк.
"94% уже пройден и остановились мы на 15 631 правке. Осталось лишь 8 абзацев.
Продолжим в понедельник с 10:00 утра. Похоже, что это будет финальное заседание по этому вопросу", - написал он.
"Стоит отметить, что есть блок поправок (относительно нотариального удостоверения и отмены предназначенных открытых торгов ФГВФЛ), к которым еще вернется Комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна", - добавил он.
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Напомним:
Комитет рассматривает "антиколомойские" правки с 21 апреля.
Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Более 16 тысяч правок, которые подали к законопроекту, возвели в одну таблицу.
После этого на подкомитете по вопросам финансов все поправки к законопроекту разбили на 63 абзацы. Раде будут предлагать проголосовать за каждый абзац, а не каждую правку.
30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.
Экономическая правда
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