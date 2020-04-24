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Цены на бензин и дизтопливо на АЗС за неделю снизились на 80 копеек за литр

Пятница, 24 апреля 2020, 14:34
 

Средняя цена топлива на АЗС за 17-24 апреля снизилась на 80 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Средняя цена бензина А-92 составляет 22,01 грн л, А-95 - 23,02 грн/л, дизтоплива - 22,47 грн/л.

Отмечается, что 23 апреля, в частности, сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 коп/л.

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Напомним:

В Нацбанке посчитали, что из-за обвала мировых цен на нефть цены на бензин в Украине могут по итогам 2020 года упасть на 10-15%.

С 10 по 17 апреля средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 копеек за литр.

На встрече Антимонопольного комитета с руководителями сетей АЗС большинство компаний согласились с наличием потенциала к дальнейшему снижению цен.

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бензин АЗС

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Экономическая правда
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