В НБУ прогнозируют падение цен на бензин на 10-15% по итогам года
В Нацбанке посчитали, что из-за обвала мировых цен на нефть цены на бензин в Украине могут по итогам 2020 года упасть на 10-15%.
Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, НБУ в своем макропрогнозе закладывает цены на нефть на уровне 35 долл за баррель.
"Но мы не исключаем, что цены могут упасть больше, учитывая ценовые войны и ситуацию с заполненностью хранилищ", - пояснил Сологуб.
"Учитывая это, мы ожидаем, что падение цен на бензин будет достаточно значительным - где-то как раз 10-15%", - подчеркнул он.
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Напомним:
Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 коп./л.
С 10 по 17 апреля средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 копеек за литр.
На встрече Антимонопольного комитета с руководителями сетей АЗС большинство компаний согласились с наличием потенциала к дальнейшему снижению цен.
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