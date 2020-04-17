Средняя цена на бензин и дзтопливо за неделю снизилась на 60 копеек за литр
Пятница, 17 апреля 2020, 15:33
С 10 по 17 апреля средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 копеек за литр.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга "Коналтинговои группы А-95".
Отмечается, что средняя цена бензина А-92 - 22,80 грн/л, А-95 - 23,80 грн/л, дизтоплива - 23,25 грн/л.
Как пишет enkorr, до этого массовое снижение розничных цен происходило с 20 чисел марта по 10 апреля - цены в среднем по стране за этот период упали более чем на 2 грн/л.
Напомним:
На встрече Антимонопольного комитета с руководителями сетей АЗС большинство компаний согласились с наличием потенциала к дальнейшему снижению цен.
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