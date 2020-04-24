МАУ уже выполнила 11 грузовых рейсов с гуманитарным грузом
С 13 по 24 апреля МАУ выполнила 11 грузовых рейсов из Китая в Украину, Италии, Израиля, Польши, Франции и Германии, к 6 мая запланировано еще 10 гуманитарных рейсов.
Об этом сообщает преcс-служба авиакомпании.
"Доставка гуманитарных грузов - с одной стороны, помощь государствам в борьбе с пандемией COVID-19, а с другой - поддержание жизнедеятельности авиакомпании", - отметил вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко.
МАУ пытается максимально эффективно использовать свои возможности. В частности, самолет, что 18 апреля привез груз из Китая в Израиль, по дороге домой доставил в Украину амфору с Благодатным огнем для Православной Церкви Украины.
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Напомним:
Выручка мировых авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году снизится на 55% или 314 миллиарда по сравнению с показателем 2019 года.
Компания Stratojets опубликовала иллюстрации уменьшения трафика авиаперевозок за март в США, Европе и Австралии.
Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.
Экономическая правда
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