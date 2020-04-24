Курс валют: как повлияло снижение учетной ставки на межбанк

23 апреля на межбанке доллар с утренних 26,97 - 27,02 гривни вырос до 27,09 - 27,13 гривни до конца торгов, НБУ через Matching выкупил 40-65 млн долларов по 26,98 грн.

Как сообщает Finance.ua, объявление НБУ о снижении учетной ставки до 8% годовых привело рынок в определенное движение.

"Часть клиентов, которые играют на валютном рынке и по ОВГЗ, провела свои операции по покупке валюты на не очень большие суммы.

Учитывая то, что НБУ уже скупил весь избыток по 26,98 гривен - возникло ситуативное преимущество спроса. На нем сыграли спекулянты и подтянули котировки к 27,04/27,08 гривен около 15 часов и до 27,10/27,14 на 16:00. До завершения сессии курс остановился на отметке 27,09 - 27,13", - говорится в сообщении.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 24 апреля на уровне 27,01 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни за евро (на 23 апреля - 29,41 гривни).

Напоминаем:

23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,02 гривни за доллар.

23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

Экономическая правда