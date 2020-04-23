Курс валют на 23 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,95 - 26,99 гривни;

Евро - 29,07 - 29,11 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,97 - 27,32 гривни. Евро покупают по 28,99 гривни, продают по 29,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,22 - 27,30 гривни, евро - 29,25 - 29,46 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 апреля на уровне 27,05 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро (на 22 апреля - 29,35 гривни).

Экономическая правда