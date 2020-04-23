Закриття міжбанку: гривня ослабла

23 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,09 - 27,13 гривні;

Євро – 29,23 - 29,28 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,00 – 27,34 гривні. Євро купують по 28,98 гривні, продають по 29,55 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,24 - 27,35 гривні, євро - 29,21 - 29,42 гривні.

Нагадуємо:

23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,99 - 27,02 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 квітня на рівні 27,05 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,41 гривні за євро (на 22 квітня - 29,35 гривні).

Економічна правда