Жеваго проиграл апелляцию Нацбанку о долге по рефинансу в 1,5 миллиарда

Верховный суд не удовлетворил апелляционную жалобу экс-владельцка банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго, и оставил без изменений предыдущее решение суда о взыскании с Жеваго 1,5 миллиарда гривен в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным НБУ кредитам рефинансирования.

Об этом сообщает реестр судебных решений.

Адвокаты Жеваго жаловались на то, что требование суда оплатить или доплатить судебный сбор за подачу апелляционной жалобы в размере 34,6 млн грн сомнения являются ограничением доступа к правосудию "независимо даже от гипотетической финансовой состоятельности заявителя".

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда пришел к выводу, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению, а обжалуемое решение апелляционного суда - без изменений, поскольку было принято с соблюдением норм процессуального права.

Таким образом, решение о принудительном взыскании с Жеваго, как финансового поручителя 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка "Финансы и Кредит" по ранее предоставленным кредитам рефинансирования осталась без изменений.

Напоминаем:

Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

В октябре по собственной инициативе покинул пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

В декабре 2019-го Национальный банк начал принудительное взыскание с экс-собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.

В марте президент Владимир Зеленский попросил генерального директора Кременчугского автомобильного завода передать владельцу предприятия Константину Жеваго просьбу выйти на связь.

"Передайте владельцу, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно и решить вопрос с банкротством и выйти из этих всех исков и судебных дел", - заявлял Зеленский.

Экономическая правда