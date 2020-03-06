Зеленский попросил Жеваго "выйти на связь" через директора его завода

Президент Владимир Зеленский попросил генерального директора Кременчугского автомобильного завода передать владельцу предприятия Константину Жеваго просьбу выйти на связь.

Об этом он сообщил во время посещения Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ).

"Передайте владельцу, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно и решить вопрос с банкротством и выйти из этих всех исков и судебных дел.Из того что мы сейчас слышим, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, то вы попросили, но могут быть проблемы", - заявил президент.

"Завод возвращает нам владельца, мы возвращаем государственные заказы. Все справедливо", - добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В принципе честно", - согласился Зеленский.

Напоминаем:

Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

В октябре по собственной инициативе покинул пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

В декабре 2019-го Национальный банк начал принудительное взыскание с экс-собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.

Экономическая правда