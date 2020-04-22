"Укравтодор" запускает строительство моста-долгостроя в Запорожье

"Укравтодор" совместно с турецкой компанией Onur Taahhut запускает строительство моста в Запорожье.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время пресс-конференции во вторник, передает Интерфакс-Украина.

"Наш рабочий срок – два года. Через два года планируется полное завершение строительства этого объекта и введение в эксплуатацию", - сказал он.

Напомним:

В Антимонопольный комитет подали заявление о сговоре турецких компаний "Onur" и "Gocay" на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.

10 апреля Государственная архитектурно-строительная инспекция предоставила разрешение на начало строительства мостов-долгостроев в Запорожье.

В тендерной документации сообщалось, что мост должен быть достроен до 31 декабря 2023 года.

В ноябре прошлого года тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.