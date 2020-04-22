"Укравтодор" запускает строительство моста-долгостроя в Запорожье
"Укравтодор" совместно с турецкой компанией Onur Taahhut запускает строительство моста в Запорожье.
Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время пресс-конференции во вторник, передает Интерфакс-Украина.
"Наш рабочий срок – два года. Через два года планируется полное завершение строительства этого объекта и введение в эксплуатацию", - сказал он.
Напомним:
В Антимонопольный комитет подали заявление о сговоре турецких компаний "Onur" и "Gocay" на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.
10 апреля Государственная архитектурно-строительная инспекция предоставила разрешение на начало строительства мостов-долгостроев в Запорожье.
В тендерной документации сообщалось, что мост должен быть достроен до 31 декабря 2023 года.
В ноябре прошлого года тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua