Курс валют: Как формировалась цена гривни на 22 апреля
21 апреля торги на межбанковском валютном рынке проходили в спокойном темпе, Нацбанк не вмешивался в курсообразование.
Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09.
По данным Finance.ua, определяющими факторами для участников рынка были: необходимость завершения бюджетных платежей клиентов, опоздавших с расчетами с государством, и зачисление компаниям валютной выручки за два дня - за минувшую пятницу и выходной в понедельник.
НБУ на межбанке не появлялся, хотя ближе к обеду мог выкупить 5-20 млн долларов в резервы, пишет издание.
Официальный курс гривни укрепился к доллару на 1 копейку, установившись на 22 апреля на уровне 27,08 гривни.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12.
Экономическая правда
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