Межбанковский рынок: гривня незначительно ослабилась

21 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,09 - 27,12 гривни;

Евро - 29,44 - 29,47 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,03 - 27,38 гривни. Евро покупают по 29,03 гривни, продают по 29,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 - 27,12 гривни, евро - 29,44 - 29,47 гривни.

Напомним:

21 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 21 апреля на уровне 27,07 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни (на 17 апреля - 29,63 гривни).

Экономическая правда