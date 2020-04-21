Официальный курс: гривня почти не поменялась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 22 апреля на уровне 27,08 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,35 гривни (на 21 апреля - 29,42 гривни).

Отметим, что за неделю с 13 по 21 апреля официальный курс гривни к доллару также укрепился на 13 копеек.

Напомним:

21 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.

21 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 21 апреля на уровне 27,07 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни (на 17 апреля - 29,63 гривни).

Экономическая правда

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