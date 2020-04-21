Курс валют на 21 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

21 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,11 - 27,14 гривни;

Евро - 29,37 - 29,40 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,01 - 27,40 гривни. Евро покупают по 29,03 гривни, продают по 29,67 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,27 - 27,38 гривни, евро - 29,33 - 29,51 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 21 апреля на уровне 27,07 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни (на 17 апреля - 29,63 гривни).

Экономическая правда