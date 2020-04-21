Цены на нефть: Brent рекордно дешевеет, WTI остается "в минусе"

Фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов во вторник опустились ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года.

Об этом сообщает Интарфакс-Украина.

Майские фьючерсы на нефть WTI остаются на отрицательной территории.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:12 по Киеву составляет $19,65 за баррель, что на $5,92 (23,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $34,42 (91,47%) - до минус $3,21 за баррель. К окончанию торгов в понедельник цена майских фьючерсов рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Аналитики Citi предупредили, что, если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI.

Подробнее читайте в статье: Минус 37 долларов за баррель: что происходит с рынком нефти

Напомним:

Нефть марки WTI с поставкой в мае упала до "нуля" долларов, а затем обрушилась до "минус" 37 долларов за баррель.

4 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн, которая учитывала и вклад Мексики.

Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая.

Через 15 минут после открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7% после того, как странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи на 13%.