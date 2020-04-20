Цены на нефть WTI в течение дня падали ниже 11 долларов за баррель
На фоне затоваренности рынка и снижениz спроса из-за пандемии коронавируса стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в течение дня в понедельник, 20 апреля, снижалась на 40% до менее чем 11 долларов за баррель.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Несмотря на беспрецедентное соглашение ОПЕК + о сокращении добычи нефти неделю назад, рынок нефти остается чрезмерным, поскольку ограничения для борьбы с распространением коронавируса уменьшают мировой спрос на сырье примерно на треть.
Резервуары для хранения по всему миру быстро заполняются, в том числе на ключевом американском центре в Оклахоме", - пишет издание.
Отмечается, что в ходе торгов Нью-Йорка West Texas Intermediate упал до 10,96 доллара за баррель, это самый слабый уровень с 1998 года.
На падение цены также повлиял технический фактор - во вторник вечером, 21 апреля, закрываются майские фьючерсы.
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent снижалась на 7,1% до 26,08 долларов за баррель.
Позже цены немного отыграли падение.
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Напомним:
Нефть WTI продолжает дешеветь, майские фьючерсы упали на 19% до менее чем 15 долларов за баррель впервые с 1999 года.
4 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн, которая учитывала и вклад Мексики.
Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая.
Через 15 минут после открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7% после того, как странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи на 13%.
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