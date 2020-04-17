Цены на американскую нефть упали ниже 19 долларов

Нефть WTI продолжает дешеветь, цена майского контракта 17 апреля опустилась ниже 19 долларов за баррель.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи по данным на 10:30 по киевскому времени опустился в цене на 1,19 доллара (5,99%) - до 18,68 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила 19,87 доллара за баррель, оставшись на уровне предыдущей сессии - минимальном с 7 февраля 2002 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет 27,95 доллара за баррель, что на 0,13 доллара (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Поддерживать котировки могут новости о планах США постепенно запускать экономику. Президент Дональд Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отдельных отраслей, но решения по штатам оставил на усмотрение губернаторов.

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Напомним:

4 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн, которая учитывала и вклад Мексики.

Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая.

Через 15 минут после открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7% после того, как странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи на 13%.