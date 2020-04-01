Гривня незначительно ослабла на межбанковском рынке

1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,64 - 27,69 гривни;

Евро - 30,20 - 30,25 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,50 - 28,05 гривни. Евро покупают по 29,87 гривни, продают по 30,73 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,70 - 27,80 гривни, евро - 30,02 - 30,21 гривни.

Напомним:

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,63 гривни за доллар.

31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.

Экономическая правда