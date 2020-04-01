Гривня незначительно ослабла на межбанковском рынке
1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,64 - 27,69 гривни;
Евро - 30,20 - 30,25 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,50 - 28,05 гривни. Евро покупают по 29,87 гривни, продают по 30,73 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,70 - 27,80 гривни, евро - 30,02 - 30,21 гривни.
Напомним:
1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,63 гривни за доллар.
31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.
Экономическая правда
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