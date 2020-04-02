В Кремле опровергли слова Трампа о переговорах РФ с саудитами

Телефонного разговора российского президента Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом пока не было.

Об этом "РИА Новости" сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, а тот — с Владимиром Путиным о ценах на нефть. "Я надеюсь и ожидаю, что они сократят [добычу нефти] примерно на 10 млн баррелей", — заявил Трамп.

Напомним:

Беспрецедентный спад спроса на нефть привел к "эпическому" избытку поставок. Возможно, скоро закончится место для хранения всех ненужных баррелей нефти.

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля опустилась на 2,25 доллара до 10,54 доллара за баррель - это минимальное значение с марта 1999 года.

Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной - расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.

Действующая сделка перестала действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.

Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

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