Агентство S&P подтвердило рейтинг компании группы ДТЭК на уровне "B-"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги ДТЭК ВИЭ на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Прогноз "стабильный" отражает наши ожидания того, что ДТЭК ВИЭ сохранит достаточную ликвидность, не будет подвержена воздействию серийных дефолтов ее "сестринской "компании" ДТЭК Энерго", - говорится в сообщении агентства.

S&P отмечает, что в Украине сейчас рассматривают поправки в закон о рынке электроэнергии, которые могут привести к снижению "зеленых" тарифов для ДТЭК ВИЭ.

На ДТЭК ВИЭ сейчас не влияет недавно заявленная реструктуризация долга "ДТЭК Энерго". "Мы считаем, что компания является операционно и финансово автономным субъектом", - отметили в агентстве.

В S&P сообщили, что не предполагают какого-либо обобщенного дефолта группы ДТЭК.

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "ДТЭК Энерго" с "В-" до "С".

"Понижение рейтинга означает, что дефолт неизбежен, после того как ДТЭК объявил, что не будет выплачивать проценты по банковской задолженности 31 марта. ДТЭК также не будет выплачивать купонные выплаты по еврооблигациям с 1 апреля", - пишет Fitch.

"ДТЭК Энерго" разрабатывает предложение о реструктуризации и введении временного моратория на исполнение обязательств.

"ДТЭК Энерго" предупреждает кредиторов, что не оплатит ни процентный купон 1 апреля 2020, ни проценты по банковскому долгу 31 марта 2020. Все дальнейшие выплаты будут осуществляться в соответствии с условиями реструктуризации долгов.

Генеральный директор компании Дмитрий Сахарук отметил, что "ДТЭК Энерго" должна незамедлительно принять все необходимые меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат украинцев светом и теплом в период карантина.

Энергохолдинг ДТЭК рассматривает возможность обратиться в международный арбитражный суд против Украины из-за "зеленого тарифа".