Агентство Fitch понизило рейтинг "ДТЭК Энерго" до преддефолтного

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "ДТЭК Энерго" с "В-" до "С".

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает liga.net.

"Понижение рейтинга означает, что дефолт неизбежен, после того как ДТЭК объявил, что не будет выплачивать проценты по банковской задолженности 31 марта. ДТЭК также не будет выплачивать купонные выплаты по еврооблигациям с 1 апреля", - пишет Fitch.

В агентстве добавили, что неуплата процентов по банковским долгам приведет к снижению рейтинга компании до RD (ограниченный дефолт).

Напомним:

"ДТЭК Энерго" разрабатывает предложение о реструктуризации и введении временного моратория на исполнение обязательств.

"ДТЭК Энерго" предупреждает кредиторов, что не оплатит ни процентный купон 1 апреля 2020, ни проценты по банковскому долгу 31 марта 2020. Все дальнейшие выплаты будут осуществляться в соответствии с условиями реструктуризации долгов.

Генеральный директор компании Дмитрий Сахарук отметил, что "ДТЭК Энерго" должна незамедлительно принять все необходимые меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат украинцев светом и теплом в период карантина.