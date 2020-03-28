ДТЭК готовится к реструктуризации долгов

"ДТЭК Энерго" разрабатывает предложение о реструктуризации и введении временного моратория на исполнение обязательств.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Компания обращается с просьбой к держателям еврооблигаций и банковского долга поддержать компанию в этом сложном решении.

"В условиях нарастающего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID 19, падения мировых финансовых рынков и обвала цен на сырьевые товары, с целью минимизации негативных экономических последствий ДТЭК Энерго принимает чрезвычайные меры", – говорится в сообщении компании.

DTEK Energy предупреждает кредиторов, что не оплатит ни процентный купон 1 апреля 2020, ни проценты по банковскому долгу 31 марта 2020. Все дальнейшие выплаты будут осуществляться в соответствии с условиями реструктуризации долгов.

Сообщается, что после введения правительством чрезвычайной ситуации "ДТЭК Энерго" должна незамедлительно принять все необходимые меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат украинцев светом и теплом в период карантина", – приводится в сообщении комментарий генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.

В биржевом сообщении уточняется, что речь идет о еврооблигациях с погашением в 2024 году, купон по которым по ставке 10,75% должен быть выплачен 1 апреля, и определенной банковской задолженности, проценты по которой необходимо заплатить 31 марта.

Напоминаем:

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

За время обострения мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, котировки еврооблигаций "ДТЭК Энерго" падали со 104% от номинала до 60%, а их доходность выросла с менее чем 10% годовых до более чем 25% годовых.

Осенью 2019 года группа ДТЭК разместила пятилетние специализированные ценные бумаги для развития возобновляемой энергетики.