Официальный курс на 21 апреля: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 21 апреля на уровне 27,07 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни (на 17 апреля - 29,63 гривни).

Напомним:

17 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар. По состоянию на 13:40 котировки установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.

17 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 17 апреля на уровне 27,20 гривни за доллар.

16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,29 гривни за доллар.

16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.

Экономическая правда