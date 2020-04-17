Официальный курс на 21 апреля: гривня продолжает укрепляться
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 21 апреля на уровне 27,07 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни (на 17 апреля - 29,63 гривни).
Напомним:
17 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар. По состоянию на 13:40 котировки установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.
17 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 17 апреля на уровне 27,20 гривни за доллар.
16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,29 гривни за доллар.
16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua