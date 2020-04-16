Курс валют на 16 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки
16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,29 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,25 - 27,28 гривни;
Евро - 29,63 - 29,66 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,14 - 27,49 гривни. Евро покупают по 29,24 гривни, продают по 29,84 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,28 - 27,41 гривни, евро - 29,40 - 29,64 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 27,22 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 гривни за евро (на 15 апреля - 29,54 гривни).
Экономическая правда
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