Курс валют на 16 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,29 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,25 - 27,28 гривни;

Евро - 29,63 - 29,66 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,14 - 27,49 гривни. Евро покупают по 29,24 гривни, продают по 29,84 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,28 - 27,41 гривни, евро - 29,40 - 29,64 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 27,22 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 гривни за евро (на 15 апреля - 29,54 гривни).

Экономическая правда