Курс валют на 17 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки
17 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,07 - 27,10 гривни;
Евро - 29,30 - 29,33 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,03 - 27,39 гривни. Евро покупают по 29,08 гривни, продают по 29,71 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,24 - 27,32 гривни, евро - 29,29 - 29,49 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 17 апреля на уровне 27,20 гривни за доллар.
16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,29 гривни за доллар.
16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.
Экономическая правда
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