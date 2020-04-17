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Курс валют на 17 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

Пятница, 17 апреля 2020, 11:09
 

17 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,07 - 27,10 гривни;

Евро - 29,30 - 29,33 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,03 - 27,39 гривни. Евро покупают по 29,08 гривни, продают по 29,71 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,24 - 27,32 гривни, евро - 29,29 - 29,49 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 17 апреля на уровне 27,20 гривни за доллар.

16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,29 гривни за доллар.

16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.

Экономическая правда

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