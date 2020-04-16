Гривня на закрытии межбанка укрепилась

16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,11 - 27,15 гривни;

Евро - 29,49 - 29,93 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,11 - 27,45 гривни. Евро покупают по 29,22 гривни, продают по 29,78 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,36 - 27,34 гривни, евро - 29,30 - 29,56 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 27,22 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 гривни за евро (на 15 апреля - 29,54 гривни).

16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,29 гривни за доллар.

Экономическая правда