Курс валют: гривня укрепляется, но курсовые колебания остаются сильными

16 апреля на межбанковских валютных торгах гривнz укреплялась, но выход на рынок крупных игроков ситуативно создавал давление на национальную валюту.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,29.

По данным Finance.ua, за день доллар подешевел на межбанке на 17 копеек - с 27,28/27,32 до 27,11/27,15 гривен, но рынок по-прежнему остается полностью зависимым от ситуативных курсовых задач и действий небольшого количества игроков.

"Из-за карантина рынок очень "обмелел", и даже в период бюджетных платежей у клиентов основную скрипку на торгах играют нерезиденты и представители финансовых компаний, занимающихся торговлей ценными бумагами, а часто и просто валютными спекуляциями", - пишет издание.

Официальный курс гривни укрепился на 2 копейки, установившись на 17 апреля на уровне 27,20 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15.

Экономическая правда