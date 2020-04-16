Гривня немного укрепилась
Четверг, 16 апреля 2020, 19:25
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 17 апреля на уровне 27,20 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 гривни за евро (на 16 апреля - также 29,63 гривни).
Напомним:
16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,29 гривни за доллар.
16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.
Экономическая правда
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