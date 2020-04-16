Бахматюк снова просит реструктурировать долги своих обанкротившихся банков

Олег Бахматюк предлагает Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов физлиц провести реструктуризацию задолженности своих банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива", выведенных с рынка в 2014-2015 годах. Бахматюк согласен выплатить 8 миллиардов гривень в течение 5 лет.

Об этом сообщается в заявлении на сайте ULF в четверг

"Понимая ограниченность юридических механизмов и инструментов, имеющихся в распоряжении Фонда и Национального банка для эффективного урегулирования задолженностей, предлагаю использовать лучший международный опыт для расширения этого инструментария.

...Предлагаю НБУ и ФГВФЛ провести реструктуризацию долгов банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива", которая дала бы возможность получить 8 млрд грн в течение следующих 5 лет", - заявляет бизнесмен.

Бахматюк предлагает осуществить первый платеж в сумме 1 млрд грн в течение 2020 года.

"Как владелец крупного предприятия, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 млрд грн налогов, могу гарантировать выполнение этого предложения и обосновать его соответствующими финансовыми расчетами", - подчеркивает банкир он.

По его словам, такой "цивилизованный путь добровольного урегулирования задолженности" украинских банков может быть первым положительным примером, который приведет к эффективному финансовому результату, который, "как показывает практика, невозможно достичь другим способом".

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Олег Бахматюк НБУ держит меня "за одно место", чтобы сломать и разорвать эту ситуацию

Напомним:



30 января Фонд гарантирования вкладов получил повторное обращение от Олега Бахматюка с предложением возобновить переговоры по урегулированию задолженности по кредитным портфелям. Тогда шла речь о выплате 8 миллиардов на протяжении 7 лет.

Недавно в НБУ заявили, что подконтрольное Олегу Бахматюку предприятие "Киевская птицефабрика" намеренно препятствует взысканию залогового имущества, средства от продажи которого должны пойти на погашение долга банка "Финансовая инициатива" по кредиту рефинансирования на 2,1 млрд грн.

22 ноября экс-владелец VAB Банка и фигурант "дела банкиров" Олег Бахматюк объявлен в розыск.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Экономическая правда