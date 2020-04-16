МВФ увеличит втрое объемы льготного кредитования из-за пандемии

Международный валютный фонд рассчитывает утроить объемы льготного кредитования нуждающихся стран до более чем 18 миллиардов долларов, чтобы помочь им отреагировать на пандемию.

Об этом заявила в среду управляющий директор организации Кристалина Георгиева, передает Reuters.

"У нас есть полная поддержка членов фонда в том, чтобы увеличить возможности МВФ для льготного финансирования. Наша цель - утроить то, что мы делаем для этих стран", - сказала она на брифинге.

Льготные кредиты обычно предлагают условия, более выгодные чем тем, которые доступны на рынке.

Ранее Георгиева выступила с заявлением на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран "Большой двадцатки", в которой сообщила, что МВФ "срочно изыскивает 18 миллиардов долларов новых кредитных ресурсов для Фонда сокращения бедности и роста и, вероятно, также потребует не менее 1,8 миллиарда долларов в виде субсидий"

Георгиева подчеркнула беспрецедентный характер кризиса, отметив, что 102 из 189 стран-членов МВФ проявили интерес или официально запросили помощь Фонда для борьбы с этой болезнью.

Директор-распорядитель призвала государства-доноры МВФ более активно помогать развивающимся рынкам, которые сильнее всего пострадали от кризиса.

Напомним:

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%. Базовый прогноз роста мировой экономики в 2020 году: минус 3%.

14 апреля исполнительный комитет Международного валютного фонда утвердил немедленное облегчение долговой нагрузки для 25 стран в рамках Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастроф (CCRT).

В марте Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.

По ее словам, сейчас основной риск для экономики - риск "волны банкротств и увольнений".

Экономическая правда





