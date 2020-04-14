МВФ облегчит долговое бремя 25 беднейшим странам мира

Исполнительный комитет Международного валютного фонда утвердил немедленное облегчение долговой нагрузки для 25 стран в рамках Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастроф (CCRT).

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает пресс-служба учреждения.

"Это дает гранты бедным и уязвимым членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальной фазе в течение следующих 6 месяцев и поможет им направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на жизненно важные неотложные медицинские и другие меры по оказанию помощи", - подчеркнула Георгиева.

По ее словам, в CCRT есть ресурсы в размере около 500 млн долларов на выплату помощи.

Страны, которые получат облегчение по обслуживанию долга: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, ЦАР, Чад, Коморские острова, ДР Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы острова, Таджикистан, Того и Йемен.

Напомним:

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.

Экономическая правда