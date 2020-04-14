Госбанк отказался продлевать кредит "Борисполю", несмотря на кризис

Один из государственных банков принял жесткую позицию во время карантина и потребовал у государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" немедленно вернуть кредит.

Об этом заявил гендиректор госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павел Рябикин в интервью ЭП.

"Мы уже имеем ситуацию по возврату кредитов одного из госбанков. Нам было отказано в его продлении, банк выставил требование вернуть его немедленно", - заявил Рябикин.

"На наш вопрос менеджменту банка, почему они занимают такую жесткую позицию, они ответили так: "Мы не получили от собственников четкий сигнал, должны ли мы оказывать какое-то содействие, должны ли оттягивать выполнение кредитных обязательств. У нас есть мнение набсовета, что мы должны действовать в рамках действующего законодательства, поэтому возвращайте кредит", - процитировал гендиректор "Борисполя" позицию банка.

По словам Рябикина, такая позицию вынудит его требовать деньги у должников-перевозчиков.

"Это неминуемо приведет к банкротству всех национальных авиакомпаний, потому что суммы их задолженностей весьма значительны. Таким образом мы запустим необратимый процесс в экономике", - заявил руководитель аэропорта.

Подробнее читайте в интервью: Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин: После кризиса мы не увидим дешевых авиабилетов

Напоминаем:

Рябикин считает, что после кризиса авиакомпании не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов, и, возможно, сократится их маршрутная сеть.

Согласно пессимистическим прогнозам авиаперевозчиков, возобновление пассажирских авиаперевозок может состояться в сентябре-октябре 2020 года.

Из 4500 сотрудников аэропорта "Борисполь" 4000 находятся в состоянии вынужденного простоя, то есть получают две трети от базового оклада.

Экономическая правда