Пессимистический прогноз: летать украинцы смогут не раньше сентября
Согласно пессимистическим прогнозам авиаперевозчиков, возобновление пассажирских авиаперевозок может состояться в сентябре-октябре 2020 года.
Об этом заявил гендиректор госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павел Рябикин в интервью ЭП.
По словам Рябикина, авиаперевозки после завершения карантина будут восстанавливаться поэтапно.
"Наверное, когда страна поймет, что ситуация с эпидемией находится под контролем, в какой-то момент откроются внутренние перевозки", - заявил гендиректор "Борисполя".
"Открытие международного воздушного сообщения будет основываться на нескольких факторах. Прежде всего — как будет выглядеть ситуация с коронавирусом, и насколько страны будут доверять статистике партнеров", - сказал Рябикин.
Если судить по пессимистичным прогнозам авиаперевозчиков, заявил он, то возобновление перевозок может состояться в сентябре-октябре этого года.
"Поскольку зимняя навигация более слабая, то активная реанимация рынка начнется через год", - заявил руководитель аэропорта.
Подробнее читайте в интервью: Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин: После кризиса мы не увидим дешевых авиабилетов
Напоминаем:
Рябикин считает, что после кризиса авиакомпании не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов, и, возможно, сократится их маршрутная сеть.
Из 4500 сотрудников аэропорта "Борисполь" 4000 находятся в состоянии вынужденного простоя, то есть получают две трети от базового оклада.
Экономическая правда
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