Гендиректор "Борисполя" рассказал, как уменьшились зарплаты сотрудников аэропорта

Из 4500 сотрудников аэропорта "Борисполь" 4000 находятся в состоянии вынужденного простоя, то есть получают две трети от базового оклада.

Об этом в интервью ЭП рассказал гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин.

"Мы перевели работу на такой режим, чтобы обеспечивать работоспособность и аэропорта, и военных.

Обеспечиваем круглосуточную работу аварийно-спасательной команды, которая необходима по технологическим нормам. Активно работает грузовой терминал", - сказал Рябикин.

По его словам, аэропорт сейчас работает в убыток, который составляет сотни миллионов гривен в месяц.

"При этом никуда не делись постоянные расходы: охрана, содержание территории. Это приводит к тому, что мы работаем в убыток. Размер этих убытков составляет сотни миллионов гривен в месяц, и перспектива пока остается неясной.

Из пресс-релизов и аналитических материалов, которые мы видим по миру, эта ситуация надолго. Думаю, что на реанимацию отрасли до тех объемов, которые были на конец прошлого года, потребуется от двух до трех лет ", - добавил Рябикин.

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Экономическая правда